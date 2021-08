Spet drama v šovu: fantje so govorili o izmenjavi žena

Resničnostna oddaja Poroka na prvi pogled večer za večerom skrbi za razburljivo dogajanje. Tokrat so se možje na fantovskem večeru zelo sprostili in začeli so se pogovori, ki so na skupni večerji povzročili kar nekaj razburjenja in začudenih pogledov.

"Fantje smo se zbrali, nekaj spili in potem so sledile različne debate, nekatere med njimi tudi niso bile povsem primerne. Govorili smo o izmenjavi žena, ampak to je nekaj, kar se na fantovskih večerih dogaja," je povedal Dean, ki je bil močno razočaran, ker nihče od drugih kandidatov v spornem pogovoru ni izbral njegove žene Tracy, na skupni večerji pa je bil naveden kot glavni krivec, da se je tak pogovor sploh začel, saj mu nekateri še vedno niso odpustili varanja svoje žene s sotekmovalko Davino.

Charlene se je odločila soočiti z Deanom.

Dean se je branil, da ni bil edini vpleten v pogovor o menjavi žena. Po njegovih besedah je bilo veliko govora o menjavi partnerjev skozi ves eksperiment.

"Veliko fantom so bila všeč tudi druga dekleta. Jaz sem bil edini, ki je bil res iskren," je povedal. "Slišal sem, kaj so fantje govorili o drugih dekletih. Za kamerami se je med različnimi partnerji veliko dogajalo, za kar gledalci sploh ne vedo."

Deanova televizijska žena Tracy je bila ogorčena, ko je izvedela za pogovor med fanti.

Pri vsem skupaj pa ga je najbolj zmotilo, da je sporni pogovor sploh prišel do žena. "Patrick je vse povedal svoji ženi Charlene. S tem je kršil nenapisan dogovor med moškimi. Fantje bi morali imeti možnost, da govorimo o vsem, kar hočemo, in to ne bi smelo priti do žena."

Patrick in Charlene

Dean po tem dogodku ni hotel govoriti s Patrickom, saj je dejal, da je izgubil vse zaupanje vanj. "Če se želi tako vesti, je to njegova odločitev. S tem, kar je storil, je v oddaji izgubil spoštovanje vseh mož."

Patrick pa ni obžaloval, da je svoji televizijski ženi povedal, kaj se je dogajalo za zaprtimi vrati. "Če se z nečim ne strinjam, bom to tudi povedal. Bistvo oddaje je najti ljubezen. Zato smo prišli v to oddajo in zato se je treba tega držati. Če želite biti z nekom drugim, počakajte vsaj do konca poskusa."

Oddaja Poroka na prvi pogled je na sporedu od ponedeljka do petka zvečer.

