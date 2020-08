Nocoj na Planet prihajata nova slovenska serija in Milijonar #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 20. uri se na Planet vrača priljubljeni kviz Milijonar, ki ga bo tudi v novi sezoni vodil Jure Godler. Oddaja bo na sporedu vsak ponedeljke in torek. Ob 21. uri pa ne zamudite slovenske komične romantične serije Srečno samski, ki prinaša zabavne zaplete mladega para, medtem ko se njuna zveza znajde pred zahtevno preizkušnjo.

Jesen na Planet prinaša novo slovensko serijo Srečno samski, ki bo vsekakor poskrbela za nekaj smeha med gledalci. Serija ima tudi terapevtski učinek, saj stoji na psiholoških temeljih in nastavlja zrcalo slovenski družbi na področju ljubezni in odnosov. V glavnih vlogah navdušujejo Živa Selan, Matej Puc, Aleksandra Balmazović, Iva Krajnc Bagola in Primož Vrhovec.

Ob ponedeljkih in torkih zvečer pa boste na Planetu lahko razgibali svoje možgane ob spremljanju kviza Milijonar. Tudi v novi sezoni bo za dramatičnost in humorne vložke skrbel voditelj Jure Godler, ki verjame, da bo tokrat našel nekoga, ki bo kos vsem petnajstim vprašanjem in domov odnesel sto tisoč evrov.

Več o tem, kaj nam prinaša nocojšnji večer na Planetu, si lahko pogledate v zgornjem videu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.