Berem o izgorelosti! Spet "vsi" delijo, vsi se očitno poistovetijo! 🤦🏽‍♀️👊Ne podcenjujem nikogar, nobene bitke , a se sprašujem.. Ali prav razumem, da govorimo spet samo o enem sloju ljudi, o ljudeh z denarjem! O tistih, ki imajo status in moč! O tistih, ki izgorijo zato, ker hočejo preveč! Čeprav vse imajo, ker so prišli do določenega nivoja, kjer bi lahko do določene mere izpregli?! Ker se pehajo za nepotrebnimi stvarmi, še večjim zaslužkom in še boljšim statusom! Za pretečen maraton, ne glede na vse, višji položaj v službi, ki iz otrok delajo kriple, ker jih silijo delati stvari, ki bodo dvigale njihov ego!!! Kje pa so navadni ljudje v teh zgodbah? Tisti, ki niso elita! Sama jih ne najdem!!! Kje so tisti, ki so že leta izgoreni v boju za osnovno! Tisti, ki izgorevajo v razmišljanju kako plačat 10 položnic, imajo pa "budgeta" samo za 6! (Ta stavek mi je dejansko napisala znanka) Tega izraza "izgorelest" sploh ne poznajo, ker je del njih! Ni prav, a tako je! Obstajajo ljudje, ki tako "furajo" že leta! V borbi za preživetje, za lepšo prihodnost, ne samo sebe! Ker sebe so že tako zgubili nekje na poti! S sabo se sploh več ne ukvarjajo! Ker so prekurjeni, utrujeni, izigrani,nerazumljeni in zaničevani! Marsikdaj lačni...izgubljeni v črnih mislih! A še vedno premorejo toliko moči, da rinejo dalje! Mogoče za svoje bližnje, da jih ne pustijo na cedilu! Oni cenijo majhne stvari! Ko so otroci siti, položnice poplačane, zavarovanje urejeno! In jim dol visi za visokoleteče cilje! Ker je tudi pri tleh božansko lepo, če so osnove pokrite! Kapo dol vsem tistim, ki ne morete kar odnehati! Si vzeti 3 mesece na off! Ker vam situacija ne dopušča! Kako se šele vi počutite, ko vam "japiji" predavajo o izgorelosti!!!

