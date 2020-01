Henrik razkril, da se je poleti pošteno zredil #foto

Mineva 2 leti od finala prve sezone @biggestloserslo na katerem sem imel 125kg, le 10kg manj, kot jih imam danes. To niti ni slabo, vendar sem še daleč od zastavljenega cilja 99kg. Sem pa vsaj zadovoljen, da se nisem zredil nazaj na 195kg, za kar se lahko zahvalim @sportfit_drago_adamic in @sportclub_lj. Vendar kljub rednemu vsakodnevnemu treningu nisem več hujšal. Nisem se dovolj pazil pri hrani. Čez poletje sem se celo zredil na 151kg. Sedaj spet počasi znižujem. Ob tej priližnosti pozivam sotekmovalce, da tudi sami razkrijete svojo trenutno telesno težo. Če ne želite pa vsaj pri sebi naredite inventuro. Za vzgled sta nam vsekakor @aleshrvatin in @indiraekic. Čestitke tudi vsem ostalim, ki se po dveh letih še niste nazaj zredil in se še vedno borite. Ne pozabite, kar sem vam povedal že v šovu... pravi zmagovalci bodo vsi tisti, ki bodo tudi po petih letih od finala ostal suhci. Šele takrat se bo pokazalo, kdo je osvojil nove zdrave prehranjevalne navade in kdor je zašel na stara pota. #mamoto #biggestloserslo

