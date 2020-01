Nostalgična Jasna Kuljaj objavila fotografijo s predsednikom vlade #foto

Vse kaže, da se je priljubljena voditeljica oddaje Pri Črnem Petru pred dnevi počutila nekoliko nostalgično in med pregledovanjem svojih starih fotografij naletela na eno prav posebno. Na fotografiji, ki je nastala leta 2006, vidimo Jasno v družbi priljubljenih slovenskih imitatorjev, med katerimi je tudi zdajšnji predsednik vlade Marjan Šarec.

Jasna Kuljaj je sicer pred kratkim moči združila tudi s pevcem Domnom Kumrom in nastopila v njegovem videospotu, kjer je odigrala vlogo voditeljice Zmenkarij. Že danes ob 18. uri bosta v oddaji Planet 18 Jasna in Domen razkrila, kakšne so njune izkušnje z zmenki na slepo, kaj se na zmenkih sme početi in kaj ne in kakšen je po njunem mnenju sanjski zmenek. Ne zamudite oddaje ob 18. uri na Planetu.

Foto: T. P.

