Drzen podvig Jasne Kuljaj: sredi decembra v kopalkah #foto

Jasna Kuljaj je na svojem profilu na Instagramu objavila fotografijo, ki dokazuje, da se je v teh dneh še vedno mogoče kopati tudi na prostem. Obiskala je naravne toplice Klevevž pri Šmarjeških Toplicah, kjer je temperatura vode v teh dneh približno 20 stopinj.

Tudi Jasni se je to početje na začetku zdelo precej nenavadno. "Noro, sem tukaj sredi gozda in zdaj bom šla v to vodo nekaj dni pred božičem," je povedala svoje in nato vendarle šla v vodo. Sklepamo lahko, da ta ni bila pretirano mrzla, saj je v njej vztrajala dovolj časa, da je nastalo nekaj spominskih fotografij.

