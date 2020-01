V petek bodo Planet zavzeli Minioni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po filmih Jaz, baraba in Jaz, baraba 2 si bomo na Planetu lahko ogledali tudi Minione. Velika animirana uspešnica bo na Planetu na sporedu v petek, 17. januarja, ob 20. uri, zgodba filma pa nas vrača v preteklost, ko so rumeni Minioni spoznali Gruja.

Že davno pred nastankom ljudi so Minioni iskali največjega zlobneža na Zemlji, da bi mu služili, vendar so s svojimi simpatičnimi nerodnostmi vedno poskrbeli za gospodarjev propad, naj je šlo za tiranozavra, egipčanske faraone, Napoleona ali grofa Drakulo. Večina Minionov je nazadnje obupala, toda odločni Kevin se s prijateljema Stuartom in Bobom poda na potovanje v ZDA na srečanje največjih barab, kjer spoznajo ambiciozno zlobnico Scarlett. Ta jih sprejme za pomočnike, toda kot ponavadi tudi tokrat ne gre vse po načrtih …

Minioni (Minions) so najbolj dobičkonosen animirani film leta 2015 in šele tretji animirani celovečerec, ki je s predvajanjem po svetu zaslužil več kot milijardo ameriških dolarjev, hkrati pa je najhitreje v zgodovini dosegel to magično mejo.

Premieren bo tudi prihodnji petek, 24. januarja, ko bo ob isti uri na sporedu odličen animirani celovečerec Vaiana: Iskanje bajeslovnega otoka (Moana), ki je bil nominiran za dva oskarja.

