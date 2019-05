Namesto Charlize bi v Pobesnelem Maxu skoraj zaigrala Gal Gadot

Na Planetu bo nocoj ob 20.00 na sporedu četrti del franšize Hitri in drzni, v katerem je svojo prvo filmsko vlogo odigrala Gal Gadot, nekdanja mis Izraela, ki je občinstvo dokončno osvojila kot Čudežna ženska (Wonder Woman). A pot do uspeha ni bila lahka ...

Preden je Gal Gadot stopila v čevlje Čudežne ženske, je bila najbolj znana po vlogi Gisele Yashar v treh filmih neznansko uspešne franšize Hitri in drzni, ki že od leta 2001 niza filmske uspešnice. V primerjavi z večino zvezdnic, ki v intervjujih razlagajo, kako so si od nekdaj želele igrati, je Gal v igralsko industrijo vstopila malce pozneje, po zmagi na lepotnem izboru, služenju vojaškega roka in študiju prava, za katerega zdaj priznava, da je bil precej slaba odločitev.

Željo po igranju ji je vzbudila šele izkušnja z avdicijo za Bondovo dekle v Kvantumu sočutja (Quantum of Solace). Vlogo je zavrnila in se raje kalila v izraelski televizijski seriji, nato pa so ji leta 2009 ponudili vlogo Gisele v Hitrih in drznih 4 (Fast & Furious). A kljub temu, da je uspešno opozorila nase, naslednja resnično velika vloga kar ni hotela priti. "Vedno sem bila v igri jaz in še ena veliko bolj znana igralka," je povedala za Hollywood Reporter in izdala, da je bila tudi druga izbira za film Pobesneli Max: Cesta besa (Mad Max: Fury Road). Vlogo Furiose je nato odigrala Charlize Theron.

Zaradi vrste neuspešnih avdicij je že skoraj obupala nad vsem skupaj in se z možem ter hčerko vrnila v Izrael, teden pred odhodom pa so jo poklicali na avdicijo za skrivnostni projekt. Izkazalo se je, da gre za vlogo Čudežne ženske v filmu Batman proti Supermanu: Zora pravice (Batman v. Superman: Dawn of Justice). Preostalo pa je zgodovina ...

Filmski debi Gal Gadot v Hitrih in drznih 4 (Fast & Furious) si lahko na Planetu ogledate v nedeljo, 5. maja, ob 20. uri.



Naslednjo nedeljo, 12. maja, bo na sporedu še peti del franšize, Hitri in drzni 5 (Fast Five).

Znova združena zasedba Hitrih in drznih

Četrti del franšize Hitri in drzni ponovno prinaša napete akcijske prizore, vratolomne avtomobilske dirke in spektakularne eksplozije ter je hkrati prvi film po začetnem iz leta 2001, v katerem se vrača osrednja zasedba. Zgodba se tokrat vrti okoli ubežniškega nekdanjega jetnika Doma Toretta (Vin Diesel), ki ga zločin pripelje nazaj v L.A., kjer združi moči z agentom Brianom O'Connerjem (Paul Walker). Prisiljena sta se soočiti s skupnim sovražnikom, psihopatskim mamilarskim botrom, ki je državo preplavil z nevarno snovjo. Dom in Brian si morata zaupati, če ga želita premagati; od cestnih konvojev gorske pokrajine v Dominikanski republiki do natančne vožnje po mehiški puščavi se bosta morala gnati do skrajnosti, da bi se maščevala, svojo vožnjo pa prignati do meja mogočega.

