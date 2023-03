Najnovejši H&M Innovation Story izpostavlja bolj trajnostne okraske

H&M s ponosom predstavlja svojo najnovejšo kolekcijo Innovation Stories, ki se osredotoča na bolj trajnostno okrasje in ima pridih šestdesetih let prejšnjega stoletja. Ročno izdelane mini oblekice in usklajeni kompleti se bleščijo zahvaljujoč bleščicam, kamenčkom in perlicam iz 100 % recikliranih materialov. Kolekcija H&M Innovation Re-Enchantment Design Story bo od 23. marca na voljo na hm.com.

"S to kolekcijo smo se želeli osredotočiti na napredek, ki ga je H&M dosegel z okraski iz recikliranih materialov. Pri trajnostnem razvoju je vedno pomembno imeti dolgoročno perspektivo, hkrati pa spodbujati spremembe. Povečanje vsebnosti recikliranih bleščic, perlic in kamenčkov na 100 % v tej kolekciji predstavlja leta trdega dela in sodelovanja med številnimi ekipami v H&M in vemo, da bo imelo velik vpliv na prihodnje kolekcije," pravi Ann-Sofie Johansson, kreativna svetovalka pri H&M.

Foto: H&M

Kolekcija je zasnovana tako, da posnema bleščečo čarobnost kristalov in mineralov, ki se pojavljajo v klasičnih, čistih silhuetah v dragocenih draguljnih tonih, okrašenih z bleščečim okrasjem.

Ključni kosi vključujejo serijo mini oblek, pri čemer so smaragdno zelene in citronsko rumene obleke izdelane iz recikliranega poliestra in obogatene z bleščicami iz recikliranih plastičnih steklenic PET ter kamenčki in perlicami iz recikliranih plastičnih razstavnih polic in škatel. Biserno bela okrašena mini obleka je izdelana iz mešanice lanu in viskoze z uporabo viskoze Livaeco by Birla Cellulose™, ki jo je mogoče slediti in je pridobljena iz certificiranih trajnostnih gozdov.

Denim iz mešanice organskega in recikliranega bombaža predstavljajo ulični kontrapunkt. Kolekcijo dopolnjujejo čevlji s platformo iz mešanice organske svile in viskoze z uporabo viskoze LENZING™ ECOVERO™, pridobljene iz obnovljivih virov lesa, ter drzen nakit v rahlo nadrealističnih oblikah, izdelan iz reciklirane medenine, ki je nastala po porabi.

Foto: H&M

"Ta kolekcija slavi čudovitost naravnega sveta s čudovito okrašenimi oblačili, ki navdušujejo. Ne le, da so osupljive z modnega vidika, ampak predstavljajo tudi mejnik v bolj trajnostno pridobljenih okraskih, za kar smo si v zadnjih osmih letih močno prizadevali," pravi Ella Soccorsi, oblikovalka asortimenta pri H&M.

Foto: H&M

O H&M Innovation Stories

H&M Innovation Stories je bila lansirna v začetku leta 2021 in obsega serijo tematskih kolekcij, namenjenih spodbujanju bolj trajnostnih materialov, tehnologij in proizvodnih procesov. Prejšnje teme so vključevale živalim prijazno modo in alternative materialom živalskega izvora, strategije krožnega oblikovanja in tkanine iz odpadkov, ter bolj trajnostne metode dela z barvami.

Projekt gre z roko v roki s H&M-ovo storitvijo izposoje oblačil, ki jo je leta 2019 vzpostavil v svoji vodilni trgovini v Stockholmu z izborom priložnostnih oblačil iz preteklih kolekcij Conscious Exclusive. Program izposoje trenutno deluje v štirih trgovinah v Stockholmu, Berlinu, Londonu in Amsterdamu.