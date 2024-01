Zaradi slabih rezultatov odstopila direktorica znanega tekstilnega velikana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izvršna direktorica švedskega tekstilnega velikana H&M Helena Helmersson je po slabih četrtletnih poslovnih rezultatih odstopila. Na položaju jo bo nasledil Daniel Erver, ki je v podjetju na različnih položajih že 18 let. Informacija o odstopu Helmerssonove, ki je podjetje vodila štiri leta, je delnice H&M znižala za devet odstotkov.

H&M je lani zabeležil 8,75 milijarde kron (776,3 milijona evrov) čistega dobička, kar je 2,5-krat toliko kot leto prej, poslovne rezultate povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Slabši so bili četrtletni rezultati. V zadnjem trimesečju leta je H&M v lokalnih valutah zabeležil štiriodstotni padec prodaje. Foto: Guliverimage

"Lansko leto je zaradi visoke inflacije in visokih obrestnih mer zaznamovala manjša kupna moč potrošnikov, kljub temu pa smo prodajo povečali," so ob objavi poslovnih rezultatov zapisali v podjetju. Prihodki od prodaje so se povečali za šest odstotkov na 236 milijard kron.

Slabši so bili četrtletni rezultati. V zadnjem trimesečju leta je H&M v lokalnih valutah zabeležil štiriodstotni padec prodaje. Četrtletni čisti dobiček se je ustavil pri 1,58 milijarde kron, potem ko je v zadnjem trimesečju leta 2022 znašal 864 milijonov kron.

Kljub rasti četrtletni rezultat ni dosegel napovedi analitikov, ki so ocenjevali, da bo čisti dobičke v tem obdobju znašal 3,12 milijarde kron. Poslovno leto podjetja traja od decembra do novembra.