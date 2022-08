Gibanje ima novo ime - H&M Move kolekcija navdušila številne znane obraze

Nova blagovna znamka H&M Move, ki je od 4. avgusta na voljo po vsem svetu, se podaja na drzno misijo približati športna oblačila vsem ter spodbuditi ves svet in vsako telo h gibanju, ne glede na to, kako se gibljejo.

Blagovna znamka ponuja dostopnejšo vizijo športa, saj ga pojmuje kot gibanje in slavi dejstvo, da je vsakdo na planetu že gibalec, ki se giblje na različne načine. H&M Move želi svet opremiti z elegantnimi in funkcionalnimi "gibalnimi oblačili", ki bodo gibalcem vseh zmožnosti in spretnosti omogočila udobno in samozavestno gibanje.

Valeria Četić, H&M Slovenija

H&M Move za ženske in moške predstavlja široko paleto "gibalnih oblačil", ki so zasnovana za skakanje, upogibanje, preskakovanje in gibanje.

Prva kolekcija vključuje različne izdelke Move Essentials, vključno s funkcionalnimi majicami, lahkimi jaknami ter širokim izborom športnih pajkic in nedrčkov, poleg izdelkov, posebej zasnovanih za trening in tek. Hkrati je na voljo kolekcija H&M Move Monogram, ki sta jo v predstavitvenem filmu nosila Jane Fonda in JaQuel Knight.

Tamia Šeme

Znani obrazi na ekskluzivnem dogodku H&M Move v Ljubljani

V torek, 30. avgusta je potekal ekskluziven dogodek ob lansiranju nove športne linije oblačil H&M Move. Na družabnem srečanju v plesno-navijaškem šovu so povabljeni lahko občudovali H&M ‘movewear’ kolekcijo.

V družbi izbranih vplivnežev in ustvarjalcev vsebin, Katke Bogataj, Nina Grilc in drugih, so se premikali skozi enostavne in zabavne športne aktivnosti.

Katka Bogataj

Vplivnica Nina Grilc nam je zaupala: "Blagovna znamka H&M Move je fenomenalna. Jaz sem izjemno navdušena, predvsem zato, ker je zelo udobna, hkrati pa tudi zelo dobro izgleda. Vsi kosi se super oprimejo telesa in vse je točno tako, kakor mora biti."

Plesna skupina Froggy

O H&M Move: H&M Move je znamka gibanja. Slavimo gibanje in vabimo svet, da se giblje. Vsakemu telesu omogočamo dostop do elegantnih in funkcionalnih gibalnih oblačil na bolj trajnosten način. Obiščite hm.com/move ali sledite @hm_move za več navdiha.