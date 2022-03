Modna ikona za stoti rojstni dan dobila svojo kolekcijo oblačil

Iris Apfel dokazuje, da modni slog ni odvisen od let, ampak le od osebe. Njen prepoznavni slog oblačenja so tokrat uporabili pri trgovskem velikanu H&M, ki je izdelal posebno kolekcijo oblačil s podpisom Iris Apfel.

Poslovna ženska in modna ikona Iris Apfel, ki je lani avgusta praznovala sto let, je znana po svoji specifični modi in drznih kombinacijah oblačil. Zagovarja idejo, da lahko slog oblačenja in navdih prihajata od kjerkoli in od kogarkoli, ne glede na ceno.

Kolekcija, ki je bila objavljena že lani ob njenem 100. rojstnem dnevu, vključuje značilno eklektičen nakit, prepoznavne barvne kombinacije oblačil in čevljev.

Zvezdnica priznava, da še vedno nosi določena oblačila nizkocenovnih modnih znamk. Apflovi je bila všeč ideja, da bi širšemu občinstvu predstavila svoj značilni eklekticizem. "To je za tiste ljudi, ki si želijo, da bi bili videti malo drugače in ne želijo porabiti vsega premoženja za to," je pojasnila sodelovanje.

Kolekcija Iris Apfel x H&M, ki jo navdihuje edinstven pečat Iris Apfel, ponuja izbor osupljivih kosov, namenjenih vsakomur. Četudi je kolekcija na voljo od 31. marca naprej, je večina kosov že razprodanih.

A če niste dobili oblačila s podpisom večne dame, se držite njenega brezčasnega nasveta, ki ga je podala v enem izmed intervjujev za CNN: "Svet postaja tako homogeniziran, da je zelo dolgočasen. Mislim, da so razlike tiste, ki nas delajo zanimive. Bodite svoji."

Kdo je Iris Apfel?

Iris Apfel je svojo karierno pot začela kot notranja oblikovalka. Skupaj z možem Carlom je ustanovila tekstilno podjetje Old Weavers. Iris Apfel je v tem času kar devetkrat pripadla čast, da uredi notranjost Bele hiše, in sicer v mandatu Trumana, Eisenhowerja, Nixona, Kennedyja, Johnsona, Carterja, Reagana in, tik pred upokojitvijo, še Clintona.

Metropolitanski muzej umetnosti ji je leta 2005 celo posvetil razstavo, ob kateri je izšla tudi knjiga, posvečena njeni zbirki oblačil.

Newyorčanko je modni svet prepoznal zelo pozno, prvo manekensko pogodbo je pri 97 letih podpisala za priznano modno agencijo IMG.

Foto: Guliverimage

Njen zaščitni znak so očala drznih oblik. Za znamko Zenni je oblikovala celo lastno kolekcijo.