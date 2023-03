Potovanje po različnih estetikah, s pomočjo nove kolekcije H&M

V četrtek, 16. marca, se je Ljubljana s pomočjo nove spomladanske kolekcije H&M spremenila v sanjski otok Isla Hennes. Ogled otoka se je pričel z vodstvom po razstavi Umetnost oblačenja, kjer so si lahko obiskovalci premierno ogledali umetniška dela pomladne kolekcije H&M. Presenetljivi umetniški kosi so zapeljali s pomladansko svežino in poskrbeli za stilski navdih. Za dodatni navdih so preskrbela, tudi muze modnega oblačenja, igralka Ula Furlan, pevka Mia Guček in stilistka Tjaša Kokalj Jerala.

Muze modnega oblačenja, igralka Ula Furlan, pevka Mia Guček in stilistka Tjaša Kokalj Jerala. Foto: Intihar

Oblikovalka koncepta, Eliana Masgalo razstavo opiše kot «potovanje po različnih estetikah». Skozi kolekcijo sodobno oblikovane obleke zasijejo v nepričakovanih podrobnostih. Neofolklorni elementi poudarjajo vezenine in kiparske silhuete, 3D-izraz se iz oblačil izlušči kot cvetlice, ki cvetijo na otoku Isla Hennes, mešanica črt in vzorcev pa dodaja lahkotnost.

Valeria Četić, predstavnica H&M Slovenija, vplivnica Nina Grilc s hčerko in Marie Kren, H&M Fashion PR Foto: Intihar

Črn telovnik, cargo hlače in dekadentno dodelan top z balonastimi rokavi za zavezati okoli pasu so bistvenega pomena. Poleg zelene srajce in hlače z dvojnimi črtami ter sladko rožnate obleke z vodoravnimi črtami s tankimi naramnicami so tukaj še modni dodatki, ki sovpadajo z vsakim pomladnim videzom. S pomladno izdajo kolekcije se stvari obračajo v makro smeri z vezeninami, ki so večje od življenja, nadvse živahnimi potiski in otipljivim kvačkanjem.

Maja Keuc, glasbenica in Valeria Četić, predstavnica H&M Slovenija Foto: Intihar

Isla Hennes je stilska destinacija za pomlad 2023. S karizmo, pustolovščino in ustvarjalnostjo za vsakim vogalom, otok poziva k eksperimentiranju in vas spodbuja, da poskusite nekaj novega.

Kolekcija H&M za pomlad 2023 ponuja široko paleto stilov, s katerimi se lahko kupci igrajo, vsak pa je predstavljen v vrhunskih tkaninah po dostopni ceni. Zato je kolekcija razdeljena na dve izdaji - predpomladno in pomladno.

Modni utriki iz H&M razstave. Foto: Intihar

V vsaki izdaji štiri stilske teme pripovedujejo drugačno zgodbo in prikazujejo priložnosti za preobrazbo na otoku Isla Hennes.

Predpomladna kolekcija je na voljo na spletu in v prodajalnah od 9. marca 2023, pomladna pa od 30. marca 2023.