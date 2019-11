Nagradna igra: nariši najljubšega Minimax junaka in se poteguj za privlačne nagrade

Na Planetu lahko najmlajši vsako jutro spremljajo Minimaxove vsebine. Od ponedeljka do petka sta to serija Waffel, čudežni kuža in animirana serija Divja brata Kratt. Ob sobotah in nedeljah sta na sporedu animirani seriji Polly Pocket in Lego: prijateljice. Če so si že izbrali svojega najljubšega junaka, ga lahko narišejo in tako sodelujejo v nagradni igri s privlačnimi nagradami.