Na Planetu nova magazinska oddaja z Gajo Prestor

Magazinska oddaja Planet Vau nas bo od 31. januarja enkrat tedensko povabila v svet zvezdniškega blišča, življenjskega sloga in trendov tako doma kot po svetu. V oddaji bodo svoj prostor našli bogati in uspešni, pa tudi prihajajoče zvezde in novi vplivneži z družbenih omrežij. Čeprav družabni dogodki trenutno "počivajo", bomo v prihodnje poročali tudi o njih ter predstavljali trende prihodnosti, v studiu pa bomo gostili znane goste iz sveta mode in zabave ter slovenske glasbenice in glasbenike.

"V oddaji bi rada predstavila tudi slovenske glasbenike, mlade ustvarjalce," pravi voditeljica Gaja Prestor, ki nas bo od konca januarja enkrat tedensko povabila k ogledu oddaje Planet Vau. Gaja se prvič predstavlja v voditeljski vlogi, kljub mladosti pa že več let uspešno gradi svojo pevsko kariero. Je eden najbolj priljubljenih slovenskih obrazov na družbenih omrežjih, na Instagramu ima skoraj 60 tisoč sledilcev.

Posnela je več glasbenih uspešnic in sodelovala na tekmovanju Ema 2020, zdaj pa jo bo občinstvo spoznalo tudi v vlogi voditeljice, ki jo bo glede na vse pretekle uspehe v svoji karieri zagotovo opravila z odliko. "V oddaji me bodo ljudje še malo bolje spoznali, saj sem se do zdaj predstavljala v bolj glasbeni vlogi. To bom malce popeljala tudi v oddajo, saj je to del mene," je še povedala.

Planet Vau bo prvič na sporedu v nedeljo, 31. januarja, ob 18.30.

