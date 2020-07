Na kampiranju z družino se je za las izognil "smrti" #video

Komik Kevin Hart se je v času izolacije zaradi koronavirusa odločil, da bo za svojo družino organiziral kampiranje pred hišo. Čeprav žena in otroci nad idejo najprej niso bili preveč navdušeni, so na koncu vendarle pristali. Na dvorišču je postavil šotor za šest ljudi in družini povedal, da bodo od 19.30 do naslednjega jutra preživeli zunaj.

"Po večerji so vsi lahko šli še na stranišče, nato pa nihče ni imel več vstopa v hišo. Tudi telefonov nismo vzeli s sabo, razen enega tabličnega računalnika, na katerem smo kasneje vsi skupaj gledali grozljivke."

Ravno filmi so Hartu močno razburkali domišljijo. Ko se je zunaj začelo temniti, se je pred njihovim šotorom začel smukati zajec. Igralec je skozi šotorsko platno videl samo ogromno senco in zdelo se mu je, da gre za zajca neobičajnih dimenzij. To je pri njem povzročilo takšen strah, da je družini dejal: "Umrli bomo!"

Igralec je s tem povzročil takšno paniko, da se je v hišo čez čas najprej odpravila njegova noseča žena Eniko z njunim najmlajšim sinom Kenzom, takoj zatem se jima je pridružil še igralec. Čeprav je želel, da vsi skupaj zaključijo s kampiranjem, sta se starejša otroka vseeno odločila v šotoru vztrajati do jutra. Več v zgornjem videu in danes ob 13. uri na Planetu.

