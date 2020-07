Med snemanjem prizorov poljubljanja se ji je zvezdniški soigralec močno smilil #video

Igralka Ellie Kemper je v oddaji povedala, da se med snemanjem posebnega interaktivnega dela serije Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend, v kateri gledalci pred domačimi zasloni v posameznih prizorih izbirajo potek zgodbe, ni počutila najbolje, ko se je morala poljubljati s soigralcem Danielom Radcliffom.

"Večkrat sem ga morala poljubiti, Ellen," je pripoved začela igralka. "In bilo mi je malce hudo zanj. Prvič, ker sem trikrat starejša od njega, in drugič, bila sem noseča, ko smo to snemali. Preprosto se mi je smili, ker je moral to staro, nosečo žensko poljubljati znova in znova," je razložila 40-letnica in s tem nasmejala voditeljico.

Utrinek iz oddaje, v katerem je igralka govorila o prizorih poljubljanja, si lahko pogledate v zgornjem videu, več pa danes ob 13. uri na Planetu.

Aktualno sezono pogovorne oddaje Ellen lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 13. uri.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.