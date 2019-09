Med snemanjem filma so enega zvezdnika mučili, drugi pa si je "zlomil" vrat #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedeljo ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali akcijski triler Varna hiša (Safe House) v kateri blestita hollywoodska zvezdnika Denzel Washington in Ryan Raynolds. Film je bil tehnično in fizično precej zahteven, saj vsebuje veliko akcijskih prizorov, za katere so se morali igralci posebej pripraviti s pomočjo strokovnjakov, poleg tega pa je avtentičnost varne hiše zagotavljal nekdanji pripadnik CIE, ki je sodeloval kot svetovalec.