Marko Potrč se požvižga na govorice #foto

Voditelj in zagrizeni športnik Marko Potrč ve, kaj je v življenju pomembno, zato se ne obremenjuje z govoricami in zlobnimi jeziki, ki imajo veliko povedati o njegovi izklesani postavi. Kot je dokazal z objavo na družbenem omrežju, raje uživa s svojo družino.

Tudi Marko Potrč, voditelj oddaje Galileo in druge sezone šova The Biggest Loser Slovenija, in Lili Žagar, voditeljica oddaje Dan. na Planet TV, sta del poletja preživela ob morju, kjer sta si privoščila družinske počitnice. Z otrokoma Tilnom in Injo sta uživala na hrvaški obali, morske norčije pa je zaznamovala tudi redna rekreacija. Tudi na dopustu si je Marko namreč z veseljem privoščil jutranji tek, za katerega pravi, da dela čudeže.

Predanost športnim aktivnostim in zdravemu življenju pa ne pomeni, da se Marko ne zna sprostiti. Na družbenem omrežju Instagram je tako objavil fotografijo v družbi svojih razposajenih otrok, s katero je posredno odgovoril tudi vsem opravljivcem, ki jim gre njegova izklesana postava v nos.

"Tisti feeling, ko greš komu v nos, ti pa enostavno 'lagano sportski' in uživaš s tistimi, ki vedo, kdo si," je zapisal in s svojo sproščeno objavo požel veliko odobravanja ter sporočil podpore. "Pošteno in pravično povedano," je zapisal en od uporabnikov, spodbudo pa mu je izrekel tudi hokejski as Anže Kopitar.

Marko nam je sicer nedavno razkril, da si ne predstavlja dneva brez gibanja. Njegov teden je sestavljen iz kar šestih obiskov telovadnice in štirih jutranjih tekov, s katerimi si zbistri glavo in poskrbi za kardio dodatek k svojim občajnim treningom.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.