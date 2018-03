Jedilnik Marka Potrča: za zajtrk pet celih jajc in še dva beljaka

Novi voditelj šova The Biggest Loser Slovenija Marko Potrč je tudi sam velik ljubitelj športa in zdravega načina življenja. Ne predstavlja si dneva brez gibanja, njegov teden pa je sestavljen iz kar šestih obiskov telovadnice in štirih jutranjih tekov, ko si zbistri glavo in poskrbi za kardiododatek svojim treningom.

Marko Potrč je že od nekdaj predan športu, še najbolj pa zadnja tri leta, ko je njegov drugi dom telovadnica. "To je način življenja in ne znam si predstavljati drugače," pravi.

Ob natrpanem urniku, po vodenju oddaje na radiu in snemanju oddaj za drugo sezono šova The Biggest Loser Slovenija, je tudi zanj šport luksuz, a ve, da si mora vzeti ta čas zase. "Da, v 99 odstotkih je pri ljudeh izgovor, da ni časa. Pravzaprav je tudi zame čisti luksuz, ampak jaz si ga vzamem."

To je investicija vame, v zdravo življenje, v daljše in bolj kakovostno življenje. Ne glede na to, kaj si kdo misli, si jaz preprosto pridržujem pravico, da si vzamem dobri dve uri na dan zase in naredim to, kar preprosto moram narediti, da se dobro počutim. Če kdo tega ne razume, je to njegov problem.

Vsak naj si poišče dobrega trenerja

In če se je česa Marko naučil v vseh teh letih skrbi za svoje telo, se je tega, da si mora vsak za dosego dobrih in predvsem zdravih rezultatov poiskati osebnega trenerja. "Prvi in najpomembnejši nasvet je, da si poiščite strokovnjaka, ki ve, kaj dela, in ki ne 'blefira'. Z njim oblikujte načrt vadbe zase in prehrano. Vsak je namreč zgodba zase, vsak človek je poseben. Če si želite res videti rezultate, potrebujete nekoga, ki bo razumel, kako natanko to storiti samo za vas."

A kako prepoznati dobrega trenerja? Marko pravi, da štejejo le reference in priporočila, fotografije na Instagramu pa nikakor ne.

Na podlagi fotografij izbirati vadbe je po mojem mnenju tako, kot da bi se zdravili samo z medicinsko knjigo, brez zdravnika. Preprosto ne gre. Ne moreš biti sam svoj zdravnik ali pa se na podlagi fotografij odločati, kaj bo zate v redu in kaj ne.

"Lahko vzameš kakšnega novejšega trenerja, a mora imeti ustrezno izobrazbo, kar pomeni, da izhaja iz pravega okolja. Če je z njim delal eden od izkušenih ali uveljavljenih trenerjev, potem je verjetno na njega prenesel določeno znanje. V glavnem pa je treba vedeti, kaj si želiš. Ali želiš izgubiti kilograme, maščobo ali pridobiti mišično maso, vzdržljivost, karkoli? Glede na to, kakšen je tvoj cilj, si poiščeš ustreznega trenerja, ki ima na tem področju ustrezne reference."

Uteži bi morale biti sestavni del vsakega treninga

Tudi za ženske ima nasvet: v vadbo obvezno vključite uteži. "Ženske imajo v glavi večinoma predstavo: če bom samo pogledala uteži, bom kar naenkrat mišičasta. Ni te sreče, ne deluje tako (smeh, op. p.).

Vadba z utežmi bi morala biti po mojem mnenju sestavni del vsakega zdravega treninga. Poglejte si ljudi, ki se ukvarjajo samo z vzdržljivostmi športi, recimo tekom na dolge razdalje. Kako so po 50. letu videti ti ljudje in kako ljudje, ki imajo raznolik trening z utežmi in zmerno kardiovadbo? Razlika je brutalna.

"Ženske, ki razmišljajo samo v smeri vzdržljivosti, ker nočejo biti mišičaste, po mojem mnenju razmišljajo popolnoma napačno. Preveč vzdržljivostnega treninga, predolge razdalje teka, kolesa človeka naredijo starejšega, verjemite mi."

Diete so v redu, a v normalnih okvirih

Kar zadeva prehrano, je Marko zagovornik diet, a le če so te v normalnih okvirih. Stavi na raznoliko prehrano in sam se trenutno trudi zaužiti čim več beljakovin in čim manj ogljikovih hidratov, a to še ne pomeni, da bo hidrate popolnoma črtal z jedilnika, pravi. "Vsaj v tem trenutku ne."

Vendar pa v športu, natančneje pri prehrani, v želji po doseganju določenih rezultatov kljub temu ne gre brez odrekanj, razlaga. "Lahko imaš vmes neko obdobje, ko si rečeš, da se boš strogo držal diete, se odpovedal temu in temu za dosego svojega cilja. To je sestavni del športa. Brez odpovedovanja, predvsem pri prehrani, preprosto ne gre. Ne, če želiš dosegati rezultate."

Tudi sam ima včasih takšno obdobje: "Ko si rečem, da si res želim nekaj doseči, recimo v smeri nižje stopnje maščobe, imam nekaj časa temu primerno dieto. Takrat pač stisneš zobe in to narediš."

In kako je videti njegov jedilnik? Za zajtrk pet celih jajc in še dva beljaka, brokoli, cvetača, piščanec, včasih losos ali tuna. "Večinoma za zajtrk, tako sem se navadil, ne vključim ogljikovih hidratov." Za kosilo prav tako kos mesa, zelenjava in krompir, za večerjo pa ima najraje govedino. "Kakšen dober uležan ali pa suho zorjen kos govedine. Zraven zelenjava z žara, sveža paprika, spet brokoli, cvetača. Včasih dodam še malo riža."

Pa priboljšek? "Še en kos rostbifa. To je odlična sladica (smeh, op. p.). Nimam težav s sladkorjem, ne gane me sladkor, ga ne pogrešam, edino, kar imam zelo zelo rad, je prekmurska gibanica."

