Lena sotekmovalki ni prizanašala: Poleg hrane, ki ni bila mikavna, tudi one niso bile #video

Kot zadnja je veselo druščino v prvem tednu oddaje Večerja za 5: Na deželi gostila 63-letna upokojenka Ani, ki se je odločila, da bo svojim sotekmovalcem pripravila pravo kmečko pojedino. Za predjed je bil narezek, za glavno jed krvavice, pečenice, zelje in ajdovi žganci, za sladico pa zavitek z rabarbaro.

In medtem ko so bili Luka, Maša in Marjeta s postreženim zadovoljni, je bila Lena nad večerjo, ki jo je pripravila Marjeta, povsem razočarana. Po njenem okusu ni bilo niti glasbeno presenečenje. "Poleg hrane, ki ni bila mikavna, tudi one niso bile," je med drugim dejala. Tudi zato je zadnjo večerjo v tednu ocenila s skromno šestico. Kaj vse je bilo po Leninem mnenju narobe na Anini večerji, izveste v zgornjem videu.

Bolj prizanesljivi so bili preostali sotekmovalci. Maša je Ani podelila oceno sedem, Luka ji je podelil desetko, Marjeta pa je večerjo ocenila z oceno 8.

V zadnji oddaji prvega tedna je bila tudi razglasitev končnih rezultatov. Skupno največ točk je prejela Maša, drugo mesto je zasedla Marjeta, tretja je bila Lena, četrta Ani. Najmanj točk je dobil edini moški predstavnik Luka, ki je kuhal kot prvi.

