Kdo bo dobil dvoboj med družinama? #video

Nocoj ob 19.45 boste an Planetu spet lahko trenirali svoje možgane in se zabavali ob kvizu Piramida sreče. Tokrat se bodo v najvišjem kvizu slovenskih televizij pomerila mama in sin proti očetu in sinu.

Mama Nataša in njen sin Bruno prihajata iz Artič. Njun skupen hobi je sestavljanje. Medtem, ko ona najraje sestavlja puzzle, je sin vdan lego kockam do te mere, da si je našel kar zaposlitev v trgovini z lego kockami. Nataša tudi rada vrtnari in posluša glasbo, še najraje takšno, ob kateri lahko tudi zapleše.

Mama in sin sta razkrila tudi zanimivo prigodo. Nekoč je Bruno skoraj zažgal domače gospodarsko poslopje. Mama ga je opazila, ko je iz vodnjaka nesel vedro vode, da bi ogenj pogasil in k sreči hitro ugotvila, kaj se dogaja. K sreči so ogenj pravočasno skupaj pogasili.

Drugi par nocojšnje oddaje pa prihaja iz Kranja. To sta oče Janez in sin Domen, ki je pravi veseljak in duhovitež. Mimogrede iz rokava strese šalo, ali pa imitira kakšno znano osebo. Obožuje domačo glasbo in tudi sam zaigra na harmoniko.

Oče Janez, ki je po poklicu mizar, je razkril, da se je nekoč želel sinu pokazati, kako spreten je z rolko. Vse skupaj se ni najbolje končalo, saj je grdo padel in se poškodoval.

Kviz Piramida sreče je na Planetu od ponedeljka do četrtka ob 19.45. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

