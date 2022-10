Kakšne podobe zmore ustvariti čista otroška domišljija?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Jutro na Planetu, ki je na sporedu od ponedeljka do petka ob 8. uri, lahko vsak torek ujamete rubriko Moj otrok, v kateri govorijo o vseh vsebinah, povezanih z rojstvom in vzgojo otrok.

Če otrokom damo prazen list papirja ali belo plastično embalažo, nekaj barv v obliki flomastrov, voščenk ali vodenk, bodo iz sebe izlili svet, kot ga vidijo in čutijo sami. Vse razsežnosti otroške domišljije je z inovativnim pristopom spodbudila tudi posebna akcija, ki so jo pripravili v Mercatorju. Projekt so poimenovali Bele embalaže. Več v zgornjem videoprispevku.

