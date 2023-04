Kako pri nakupu kakovostnih izdelkov za naše malčke še prihraniti?

Skrb in vzgoja otrok sta čudoviti, a kdaj tudi zahtevni nalogi. Zato je pomembno, da poleg pozornosti in časa, ki ga temu namenimo, vse tudi dobo načrtujemo.

K dobremu načrtovanju spada tudi izbira kakovostnih izdelkov, ki so še kako pomembni pri vsakodnevni skrbi za naše najmlajše. Pri tem pa ne gre spregledati, da se prav ob prihodu prvega otroka mesečni družinski proračun izdatno poveča. Že samo plenice nas stanejo nekaj 100 evrov na leto.

Prihranek v klubu ugodnosti

Foto: Mercator Odlično rešitev predstavljajo klubi ugodnosti, ki nam lahko vsaj malo razbremenijo družinski proračun. Tako tudi Mercatorjev Klub Lumpi, ki je namenjen vam in vašim najmlajšim vse do 6. leta starosti. Poleg prihrankov, ki jih prinaša Pika kartica, zdaj s Klubom Lumpi omogočajo, da vsak nakup otroškega programa ne prinaša le pik, temveč dodatne Lumpi točke za posebne kupone s popusti ob nakupu izdelkov za otroke. Ti pa ne vključujejo le otroške higiene in kozmetike, temveč tudi otroško hrano, opremo in šolski program, pa tudi igrače, kjer posebno pozornost namenjajo razvojnim igračam. In tudi bio sadje in zelenjavo, saj želijo s tem spodbujati dobre prehranske navade.

Babiška podpora za nosečnice in mlade starše

Članstvo prinaša tudi vrsto koristnih nasvetov. Za nosečnice in mlade starše ponujajo brezplačno babiško podporo na telefonski številki, na kateri prijazno odgovarjajo izkušene babice Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije.

Foto: Mercator

Ob včlanitvi v klub prejmete kupone dobrodošlice in nasvete strokovnjakov

Kupone dobrodošlice s popusti lahko koristite v trgovinah Mercator in M Tehnike, s čimer si lahko ob prihodu otroka zagotovite tudi cenejši nakup pralnega ali sušilnega stroja.

S prihodom otroka se pojavijo tudi številna vprašanja, zato so veliko odgovorov nanje zbrali v poučnih knjižicah s koristnimi nasveti, ki jih je pripravila pediatrinja in mama treh otrok dr. Anja Radšel (dr. med., spec. pediatrije). Za starše predšolskih otrok pa so pripravili nasvete za zdrav gibalni razvoj športnega pedagoga Urbana Praprotnika.

Foto: Mercator

Kako zbirati točke zvestobe in prihraniti?

V aplikaciji Moj M lahko sledite stanju svojih Lumpi točk. Lumpi točke zbirate in unovčujete ob nakupih izdelkov otroškega sveta Kluba Lumpi. Na spletni strani lumpi.si boste našli izčrpne informacije o možnostih včlanitve v klub, pogojih za doseganje in unovčevanje ugodnosti in tudi zanimive vsebine za otroke, med katerimi so tudi Lumpi pesem, ples in risanke. Včlanitev je brezplačna in enostavna preko aplikacije Moj M. Včlanijo se lahko tudi tisti, ki Pika kartice še nimajo, saj jo bodo skozi ta proces enostavno pridobili.