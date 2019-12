Jennifer Aniston je vlogo vzela preresno: soigralca skoraj zadavila #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 21. uri vas po kvizu Milijonar čaka komedija Božična žurka v pisarni (Office Christmas Party), v kateri igrajo Jennifer Aniston, Jason Bateman, Olivia Munn in T. J. Miller. Komedija bo na slovenskih televizijah predvajana premierno.

Igralec T. J. Miller se je v oddaji Ellen pošalil, da je zvezdnica, ki je zablestela s serijo Prijatelji, svojo vlogo v filmu Božična žurka v pisarni (Office Christmas Party) na trenutke vzela malce preveč resno. To je bilo po njegovih besedah najbolj očitno v prizoru, v katerem sta se pretepala.

Komedijo Božična žurka v pisarni odlikuje zvezdniška zasedba

Priznal je, da je bil presenečen, kako močna je v resnici Jennifer, in da mu zaradi njenega prijema v resnici ni bilo treba igrati, da se davi. V njenem "objemu" je bil namreč popolnoma nemočen.

Odlomek, ki je bil manj zaigran, kot bi si komik T. J. Miller želel:

Poleg tega, da ga je Jennifer Aniston na snemanju skoraj zadavila, pa je komik tam doživel še eno nevšečnost. Skoraj ves film je moral nositi Božičkovo uniformo, snemanje pa je potekalo sredi poletja, zato se je neprestano močno znojil.

Med snemanjem prizora rapanja, ki je trajalo kar devet ur, je postal tako dehidriran, da so morali posredovati reševalci, ki so mu dali infuzijo. Šele po dveh odmerkih je prišel dovolj k sebi, da so lahko nadaljevali snemanje.

Odbito komedijo Božična žurka v pisarni (Office Christmas Party), ki bo premierno predvajana na slovenskih televizijah, si na Planetu lahko ogledate danes ob 21. uri.

Spremljajte oddajo tudi na Facebooku.