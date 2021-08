Je filmska uspešnica posneta po resnični zgodbi?

V nedeljo ob 19.45 si boste na Planetu lahko ogledali filmsko uspešnico Bančni rop (The Bank Job) z Jasonom Stathamom, ki govori o spektakularnem bančnem ropu, zaradi katerega so na dan privreli tudi marsikateri nečedni posli in skrbno varovane skrivnosti nekaterih vplivnih ljudi, ki so se nahajale v sefih.

Zgodba se zdi preveč neverjetna, da bi bila resnična, pa vendar je film posnet po resničnih dogodkih, s tem da so si ustvarjalci filma vseeno dovolili nekaj umetniške svobode.

Film temelji na bančnem ropu na ulici Baker Street, ki se je zgodil leta 1971 v londonski banki Lloyds. Roparji, ki so jih pozneje poimenovali "podgane iz kanalizacije", so naredili predor do kleti banke Lloyds, kjer so shranjeni sefi. Ukradli so večjo količino denarja in nakita. Eden od roparjev je razkril, da je kopanje predora trajalo tri tedne, saj so lahko kopali le med konci tedna.

Sprva je bil rop poznan po imenu bančni rop "voki-toki", saj je pogovor roparjev na svojem "voki-tokiju" nenamerno nekdo prestregel s svojim in to posredoval policiji. Roparji so s kraja zločina uspešno pobegnili, njihov posnetek pogovora, ki je bil prestrežen z "voki-tokijem", pa so predvajali na radijskih postajah in storilce nato prijeli. Na kako dolge zaporne kazni so bili obsojeni, pa nikoli ni bilo jasno. Vlada je takrat celo odredila, da mediji o zloglasnem ropu ne smejo poročati.

Producent filma George McIndoe je razkril, da naj bi bila v rop vpletena britanska obveščevalna služba MI5, čeprav naj za to takrat ne bi vedeli niti roparji sami. Želeli naj bi namreč priti do škandaloznih fotografiji princese Margaret, ki jih je v sefu skrival šef podzemlja Michael X.

