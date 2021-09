Iz Dominikanske republike v Jutro na Planetu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gostja v prvi jutranji oddaji Jutro na Planetu je bila prva izpadla tekmovalka šova Exatlon Alja Šlebnik. Čeprav je bila v šovu le teden dni, pravi, da že razmišlja o ponovni prijavi, in si želi druge sezone, saj je pokazala premalo. Počakali smo jo na Brniku, ko je priletela iz Dominikanske republike, in se z njo pogovorili o prvih vtisih na domačih tleh.

Simpatična Korošica je svoje vtise o šovu strnila v našem jutranjem programu Jutro na Planetu, mi pa smo jo povprašali o ozadju šova ter tem, komu bi privoščila nagrado 50 tisoč evrov in komu ne.

Alja nam je razkrila, da je v modri ekipi vladal pravi ekipni duh, da so se že navezali drug na drugega in da je bil Nik Korošec tisti, ki je dvigoval vzdušje, ko je bilo to potrebno. Svojo izkušnjo v Exatlonu je opisala kot najboljši teden njenega življenja, zakaj, si oglejte v spodnjem videu.

