Iščete zanesljivo naložbo? Sončna elektrarna je prava rešitev!

Krizna obdobja, takšna in drugačna, so lahko odlična priložnost za naložbe. Pomembno je samo, da se bo obrestovala na dolgi rok. In naložba v sončno elektrarno je zagotovo ena takšnih.

Naložba v sončno elektrarno je zanesljiva in trajnostna, za piko na i bo pripomogla k samooskrbi in neodvisnosti v povezavi z dobavo električne energije. V primeru, da sodite med z elektriko razsipnejše gospodinjstvo, je investicija v sončno elektrarno še toliko bolj smiselna, saj vas prav zaradi nje nikoli več ne bo skrbelo morebitno povišanje cen električne energije.

Večdesetletni donosi

Da je sončna elektrarna odlična naložba v prihodnost, pokaže že preprost izračun. Doba povrnitve naložbe vanjo je odvisna od števila sončnih dni v letu in cen električne energije, a se v Sloveniji v povprečju giblje okoli osem let. In ker je življenjska doba sončne elektrarne več desetletij, npr. 30 let, vam lep čas ustvarja prihranke, ki jih lahko porabite za boljše življenje – nakup novega avtomobila, manjšega stanovanja ali vikenda. V povprečju bo sončna elektrarna vaš strošek električne energije znižala za približno 90 odstotkov.

Primerna za skoraj vsa slovenska gospodinjstva

Slovenija spada med bolj osončene države v Evropi, zato upravičeno nosi naziv "dežela na sočni strani Alp". Kot kažejo podatki, več sonca prejmejo le sredozemske države, najmanj pa skandinavske. Povprečno sončno obsevanje na kvadratni meter horizontalne površine je v Sloveniji tisoč kilovatnih ur. Povprečno obsevanje poljubne osončene lokacije od državnega povprečja ne odstopa veliko – v osrednji Sloveniji npr. je v povprečju okoli 1.195 kWh/m2, v severovzhodni Sloveniji in severni Dolenjski je približno 1.236 kWh/m2, na Primorskem in Goriškem pa 1.300 kWh/m2. Razlika med Ljubljano in pregovorno vedno sončno Primorsko je tako minimalna. Da je za postavitev sončne elektrarne primeren skoraj vsak objekt v Sloveniji, se strinja tudi Igor Kozlar iz podjetja Enertec z blagovno znamko Moja elektrarna. "Objekt je primeren za postavitev sončne elektrarne tudi, če njegova streha nima optimalne lege. Prilagodljiva tehnologija postavitve solarnih panelov namreč omogoča, da tudi na manj idealnih površinah ob povprečni letni količini sončne svetlobe še vedno pridobimo dovolj električne energije za lastne potrebe oziroma potrebe povprečnega gospodinjstva."

Sončno elektrarno načrtujte sami!

V obdobju, ko je svet "prizadela" pandemija smo vsi iskali nove načine, kako nemoteno nadaljevati z delom, se približati ljudem … O tem so razmišljali tudi pri podjetju Enertec z blagovno znamko Moja elektrarna, kjer so se v preteklem letu soočali s številnimi izzivi. "Zaradi virusa covid-19 kar nekaj mesecev nismo imeli možnosti obiska strank in svetovanja na domu. Ko se pogovarjamo o postavitvi naprave, kot je sončna elektrarna, sta ogled in svetovanje izjemno pomembna. A vsaka takšna situacija nas postavi pred nove izzive in prinese nove ideje. Zadnjih nekaj mesecev smo s strokovnjaki aktivno razvijali aplikacijo, s katero lahko stranka praktično sama preveri, ali je njena streha primerna za postavitev sončne elektrarne," pojasnjuje Igor Kozlar in nadaljuje "aplikacija za izračun in simulacijo sončne elektrarne je bila med uporabniki zelo dobro sprejeta. Njena prednost je, da simulira delovanje sončne elektrarne glede na lokacijo objekta, naklon in usmeritev strehe. V nadaljevanju pa bo tudi spremljanje delovanja sončne elektrarne in s tem še odzivnejše odpravljanje morebitnih napak v njenem delovanju."

Aplikacija je na voljo za uporabnike Android, iOS in Huawei mobilnih telefonov.

