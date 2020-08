Igralka obžalovala, da je hčerki spraševala o svoji starosti #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes ob 13. uri si na Planetu lahko ogledate oddajo Ellen, v kateri bo voditeljsko vlogo tokrat prevzel igralec Ken Jeong, najbolj znan po vlogi v filmski uspešnici Prekrokana noč (Hangover). Njegova gostja bo igralka Kristen Bell, ki je razkrila, da imata njeni hčerki nekoliko nenavadno predstavo o tem, koliko let naj bi imela.

Voditelj tokratne oddaje Ellen igralec Ken Jeong je v pogovoru z igralko Kristen Bell povedal, da je star 50 let. Igralka ga je pohvalila, da se zelo dobro drži za svoja leta in mu nato zaupala zabavno prigodo s svojega zadnjega rojstnega dneva, pri tem pa svoji dve hčerki v šali označila za ne preveč bistri.

39-letna igralka ju je ob osebnem prazniku namreč vprašala, koliko let mislita, da šteje. Mlajša hči Delta, ki je stara štiri leta, ji je odgovorila: "Hm, 63?"

Igralka je bila ob tem sprva malce neprijetno presenečena, ampak se je tolažila, da je to mogoče res malce prezahtevno vprašanje za štiriletnico. Zato je isto vprašanje postavila še 6-letni hčerki, ki že obiskuje šolo in se že uči matematiko. Tokrat je bil igralki odgovor še manj všeč, saj je hči Lincoln odgovorila, da se ji zdi, da je stara 89 let.

Igralka je na koncu verjetno obžalovala, da je hčerkama sploh postavila to vprašanje. Utrinek iz oddaje si lahko pogledate v zgornjem videu, več pa danes ob 13. uri na Planetu.

Pogovorno oddajo Ellen lahko na Planetu ujamete od ponedeljka do petka ob 13. uri.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.