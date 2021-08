Igralec z nepremišljeno potezo šokiral ustvarjalce filma

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 19.45 si boste na Planetu lahko ogledali predel trilogije Možje X z naslovom Možje X: Prvi razred, ki se na spletni strani IMDb ponaša z odlično oceno 7,7. V filmu je zaigral tudi James McAvoy, ki je bil prepričan, da bo moral biti za to vlogo brez las, zato si jih je obril. Svoje nepremišljeno dejanje je nato hitro obžaloval.

Igralec je bil prepričan, da bo moral biti v filmu X-Men: Prvi razred, kjer bo igral Profesorja X, povsem brez las. "Približno mesec dni pred začetkom snemanja filma X -Men: Prvi razred sem prišel na sestanek z obrito glavo, saj sem želel preveriti, kako bom videti. In bil sem zelo zadovoljen, ampak oni so mi presenečeni odgovorili: Ne, ne, ne, ne! Želimo, da imaš dolge lase."

Ustvarjalcem filma tako ni preostalo drugega, kot da igralcu vstavijo lasne podaljške. Postopek, po katerem je igralec spet dobil bujno pričesko je trajal kar 15 ur. Zanimivo je, da je moral celotno stvar ponoviti tudi za naslednji film, v katerem je imel njegov lik še daljše lase. Igralcu se je želja uresničila šele v filmu X-men: Apokalipsa, v katerem je njegov lik Charles Xavier zares brez las.

Zgodba filma

V preddelu trilogije Možje X sicer spoznamo mladega Charlesa Xavierja, ki skuša spričo svojih nadnaravnih moči ustanoviti šolo za mutante. Pomaga mu najboljši prijatelj Erik, a se z novimi varovanci in prijatelji znajdeta sredi ene najhujših svetovnih kriz, ki utegne uničiti človeštvo. Ob iskanju rešitev se med Charlesom in Erikom pojavijo številna nesoglasja, ki povzročijo razkol med mutanti in večno rivalstvo med obema taboroma nadnaravnih junakov.

Filmsko uspešnico Možje X: Prvi razred si na Planetu lahko ogledate nocoj ob 19.45. Po filmu sledi oddaja Poroka na prvi pogled.

