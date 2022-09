Eurospin ob pomoči Zveze prijateljev mladine Slovenije doniral 10 tisoč eurov za nakup šolskih potrebščin za otroke iz socialno ogroženih družin

Eurospin EKO, d. o. o. in Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) sta letos že petič združila moči. Priznani mladinski pisatelj Žiga X. Gombač je ustvaril pravljico o Emi in Tinetu, ki se odpravita raziskovat, kaj je zaklad na koncu mavrice. S pomočjo taščice, metuljčka cekinčka, kobilice in šoje sta glavna junaka odkrila, da je zaklad na koncu mavrice prijateljstvo. Njun cilj namreč ni bil tako pomemben, kot je bila pomembna pot.

Žiga X. Gombač

Generalna sekretarka ZPMS Breda Krašna je povedala: "Zelo smo hvaležni, da nam Eurospin že nekaj let redno stoji ob strani pri uresničevanju našega poslanstva – ko dvigamo kakovost življenja otrok, mladostnikov in družin. Po zaslugi Eurospina bomo zdaj lahko kupili šolske potrebščine in delovne zvezke ter veliko učencem olajšali začetek novega šolskega leta, zato hvala vsem, ki ste kupili slikanico in ustvarjali svojo pravljico."

Otroci v živalskem vrtu s slikanico Zaklad na koncu mavrice

Dobrodelna slikanica, ki jo je ilustrirala Veronika Burger, ni bila samo le imenitna zgodba, ki z dobrim namenom pomaga otrokom, ampak tudi navdih za Eurospinov pravljični natečaj.

Otroci so lahko sodelovali v natečaju, tako da so sami dopolnili manjkajoče dele in nadaljevanje pravljice nato poslali drugemu otroku. "Otroška domišljija ne pozna meja in zato smo se v podjetju odločili, da ji pustimo prosto pot. Vsakega otroka, ki je sodeloval v natečaju, smo nagradili z darilnim bonom v višini 5 EUR za nakupe v trgovinah Eurospin. Med vsemi sodelujočimi pa smo z žrebom podelili tudi 20 vstopnic za nepozabno doživetje v ljubljanskem živalskem vrtu," je pojasnila Natalija Pagon, vodja marketinga v podjetju EUROSPIN EKO, d. o. o.

Natalija Pagon

V ljubljanskem živalskem vrtu se je 10. septembra 2022 odvil sklepni dogodek kampanje. 20 srečnic oz. srečnežev je bilo deležnih nepozabne avanture v živalskem kraljestvu. Vsi zbrani so se lahko okrepčali z okusno jedačo in pijačo, ki so jo pripravili v Okrepčevalnici živalskega vrta iz sestavin, ki jih je mogoče kupiti izključno v Eurospinovih trgovinah. Za glasbeno presenečenje sta s svojima edinstvenima talentoma poskrbela pevca Samantha Maya in Nino Ošlak, preostanek popoldneva pa je minil v senci dreves ob zebrini ogradi in DJ-ritmih.

Nekaj utrinkov pestrega dogajanja si lahko pogledate v spodnji fotogaleriji:

Ko poskusiš, veš!

Družba Eurospin je največji italijanski diskont z več kot 1.200 prodajnimi mesti v Italiji, Sloveniji in na Hrvaškem. Je ena redkih gospodarskih družb v panogi trgovinskih verig, ki se nenehno širi in si prizadeva ustvarjati vse bolj razvejano mrežo prodajnih mest na tem ozemlju. Leta 2004 ustanovljeno podjetje EUROSPIN EKO, d. o. o., zaposluje več kot 700 ljudi. Svojim kupcem ponuja izdelke lastnih blagovnih znamk visoke kakovosti in jih po nizkih cenah ponuja v 55 trgovinah po vsej Sloveniji. Pred kratkim je blagovna znamka vstopila v Belo krajino z novo trgovino Eurospin v Metliki.