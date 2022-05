Družinski dvoboj prvič na Planetu že 6. junija!

Čeprav s koncem maja sezone sklene več oddaj, tudi kviz Milijonar, ljubezenski eksperiment Poroka na prvi pogled, zabavna oddaja Pri Črnem Petru in satirična oddaja Ta teden z Juretom Godlerjem, kakovostne zabave domače produkcije na Planetu še ne bo konec. Že v ponedeljek, 6. junija, namreč na spored prihaja Družinski dvoboj, eden od najbolj priljubljenih kvizov na svetu, ki ga bo slovenskim gledalcem tokrat predstavil igralec in komik Žan Papič.

"Priznati moram, da je to najzabavnejša oddaja, ki sem jo kadarkoli vodil," je povedal Žan in dodal, da je šov zabaven ne le zanj, ampak tudi za gledalce in tekmovalce. V kvizu bodo morale slovenske družine in ekipe določiti najpogostejše odgovore stotih ljudi o različnih temah, kar bo ponudilo vrsto zabavnih zapletov.

V duši je kot flamingo

Poleg Žanovega značilnega humorja in nalezljive energije pa bo kviz zaznamoval tudi njegov odbit slog, saj bo v Družinskem dvoboju oblečen zelo vpadljivo. Voditelj je bil sicer izjemno zadovoljen z izbiro kostumografov, saj pravi, da so mu izbrali oblačila, ki sovpadajo z njegovo osebnostjo. "Tako se počutim, tako kot flamingo sem v duši 'funky roza'," pravi.

Odgovori v kvizu Družinski dvoboj so sestavljeni na podlagi raziskave med stotimi ljudmi. Tekmovalci morajo ugotoviti, kaj je bil najpogostejši odgovor anketirancev, in zbrati čim več točk. V kvizu tako ni toliko potrebno znanje kot povezanost v ekipi in dobre asociacije. Včasih pa je treba staviti tudi na kakšno drzno idejo – in se seveda zabavati!

Družinski dvoboj na Planet prihaja že v ponedeljek, 6. junija, in bo na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 19.45.

