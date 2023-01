Drsališče na ALEJI SKY bo odprto vse do 12. februarja

Zimske radosti na ALEJI SKY ostajajo, saj bo drsališče v primeru ugodnih vremenskih razmer odprto vse do nedelje, 12. februarja . Pričakujejo vas z več kot 1000 m2 ledenimi površinami in 140m dolgimi ledenimi stezami, ki se vijejo po večnamenskem igrišču. Drsališče je odprto od ponedeljka do sobote od 10. do 21. ure in ob nedeljah ter praznikih od 11. do 21. ure.

Vstopnice za otroke, odrasle in družine so na voljo na blagajni drsališča, kjer si lahko izposodite tudi drsalke in pingvinčke. Ob sobotah je od 17. ure na voljo mini disco za najmlajše, ob 19. uri pa se bodo lahko v disco ritmih zazibali še vsi ostali.

Ob nedeljah drsališče postane učilnica na prostem, saj se lahko s Pino Umek in prijatelji učite drsati. Čakajo vas tudi velika zimska znižanja in posebna akcija. Vsi, ki od danes v ALEJI opravite nakup nad 50 evri, imate pri nakupu družinske karte kar 50-odstotni popust.

Ne pozabite, vse do sobote, 14. januarja, vas v ALEJI pričakujejo tudi z razstavo nenavadnih umetnin Annarite Serre. Slednja s svojimi umetninami ozavešča o onesnaženosti morja zaradi odpadkov, predvsem plastike. Iz odpadnih materialov, ki jih je našla na plaži je ustvarila navdihujoča umetniška dela, ki izžarevajo resnično situacijo pod morjem. Njene slike so že bile razstavljene v Italiji, Španiji in Franciji, sedaj pa je na svoj zemljevid dodala tudi ALEJO. Pogosto reproducira ikone pop kulture, kot so znani hollywoodski igralci, pri čemer sestavlja različne koščke in s tem ustvarja vtis, kot da bi šlo za prave poteze s čopičem.

Tako kot umetnica, so tudi v ALEJI trajnostno naravnani, zato od novega leta naprej svoja vrata med tednom odpirajo eno uro pozneje. Trgovine so od ponedeljka do petka odprte od 9. do 21. ure. Ob sobotah nakupovalno središče obratuje od 8. do 21. ure. ALEJA SKY pa obratuje po ustaljenem urniku vsak dan v tednu.