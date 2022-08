"Dragi, greva na fuzbal" #video

Če smo do zdaj vsi prepevali pesem "Na fuzbal me pust" in o časih, ko so večinoma le možje odhajali na stadione, bi se lahko v kratkem to spremenilo. Odkar je UEFA namenila več pozornosti ženskemu nogometu, se spreminja pogled na ženski nogomet tudi v Sloveniji. Zdaj bomo pri nas lahko spremljali tudi slovenska dekleta, in sicer že to nedeljo na Planetu 2.

Na naši televiziji bomo v prihodnjih mesecih veliko govorili o ženskem nogometu, ki postaja vse bolj priljubljen. Konec tedna se namreč začne državno prvenstvo Ženska nogometna liga Triglav Zdravje, tudi s prenosi na Planet 2. Že v prvem krogu nas čaka derbi Pomurja in Olimpije, dveh najboljših klubov, ki sta tudi v novi sezoni glavna favorita za državni naslov.

Na naši televiziji si boste ljubitelji nogometa lahko ogledali kar dvajset tekem ženske nogometne lige. Ker pa igralke niso samo nogometašice, jih bomo v naših oddajah na Planetu spoznali tudi malce bolj osebno. Vsaka od teh deklet ima svojo zgodbo, ki jo bodo spoznali tudi gledalci in morebitni novi navijači ženskega nogometa. Njihovo pot in klube bomo spremljali tako v informativni oddaji Planet 18 kot tudi v jutranji oddaji Jutro na Planetu.

Prenos Ženske nogometne lige Triglav Zdravje bo na sporedu to nedeljo ob 16.55 na Planetu 2.

