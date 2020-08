Chrissy Teigen pošteno prestrašila moža #video

Glasbenik John Legend, ki je pred kratkim izdal nov album, se je izkazal za presenetljivo zabavnega voditelja. Pošalil se je tudi na račun svoje uspešnice All of Me, ki jo je seveda napisal za ženo Chrissy Teigen, a se je hkrati pridušal, da bi morala v videospotu namesto nje pravzaprav nastopiti Ellen DeGeneres. Vendar se je zadnja smejala Chrissy, ki je nič hudega slutečega Johna prestrašila kar med vodenjem oddaje in tako nadaljevala prakso potegavščin, ki si jih rada privošči Ellen.

Poglejte si posrečeno potegavščino, celotno oddajo pa lahko ujamete ob 13. uri na Planetu:

Simpatična zakonca se rada pošalita na svoj račun in zbadljivih šal ni manjkalo niti v oddaji Ellen. Johnu se bosta sicer poleg žene na fotelju pridružili tudi igralka Tracee Ellis Ross, ki smo jo nedavno videli v filmu Visoka nota, in scenaristka Lena Waithe.

Aktualna sezona pogovorne oddaje Ellen je na Planetu od ponedeljka do petka ob 13. uri.

