Znani so zadnji štirje kandidati, ki bodo nastopili na največjem odru slovenskih televizij

Nova zvezda Slovenije

Nuška Drašček, Goran Lisica - Fox in Tomaž Mihelič so danes podelili še zadnje štiri da-je in v nadaljevanje pevskega tekmovanja Nova zvezda Slovenije uvrstili štiri kandidate. "Bilo je naporno in zabavno hkrati, zdaj pa je čas, da vidimo, kaj smo izbrali. Vsi kandidati bodo imeli priložnost in enake možnosti, da zasijejo v vsej svoji luči. Vprašanje je le, ali bodo zmogli pritisk, ki ga takšen nastop prinaša," so se ob koncu avdicijskih oddaj strinjali žiranti.

In kdo so zadnje štirje kandidati, ki se lahko veselijo svoje naslednje stopničke na poti do zvezd?

Kaja Rušnov, 15 let

Metličanki je solo petje položeno v zibko, saj že od mladih nog prepeva, skupaj z bratom pa igra tudi v tamburaški zasedbi. "Učim se solo petja, obiskujem koncerte, rada pa bi videla tudi koncert 2Cellos," nam je svojo željo zaupala Kaja.

Urban Vidmar, 23 let

"V šov sem se prijavil, ker potrebujem odskočno desko. Ne želim vse življenje igrati v sobi in pisati pesmi, ki jih nihče ne sliši," je povedal Urban, ki je prepričal žirijo.

Matic Dokler, 20 let

Pozitivnež, ki ima svoj trio, se ukvarja tudi z avtobiografsko glasbo. Nekoč so ga na eni od avdicij zavrnili, v drugo se je ustrašil in zavrnil nastop. Očitno pri Maticu drži rek, da gre v tretje rado. "Že prababica me je navdušila za glasbo in vesel sem, da mi je danes uspelo," je povedal.

Urban Pfeiler, 19 let

Študent jazz petja pravi, da ve, kaj dela. "Mislim, da sem sposoben stopiti pred občinstvo. Predvsem se mi zdi pomembno, da glasbo ne le čutiš in pravilno odpoješ, ampak tudi da z besedilom nekaj poveš," pravi Štajerec.

Nova zvezda Slovenije je na sporedu vsako soboto ob 21.00 na Planet TV, sledi pa komentatorska oddaja Zvezda magazin, kjer Jasna Kuljaj, Oriana Girotto in Kataya brez dlake na jeziku komentirajo nastope bodočih zvezd.