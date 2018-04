Živalski testosteron v Novi zvezdi Slovenije

Nova zvezda Slovenije

Kako je, ko so na kupu sami moški brez žensk? To bomo ugotovili danes, ko bodo na lovu za zvezdami žiranti Nove zvezde Slovenije v sestavi modnega agenta Tomaža Miheliča, igralca Uroša Smoleja in glasbenega producenta Gorana Lisice - Foxa.

"Čakata vas dva mačka in ena lisica," se je pred oddajo nasmehnil voditelj Klemen Bunderla, na ta račun pa se je pošalil tudi Tomaž. "Včasih so morali plačati vstopnino, da so lahko gledali kosmate babe, danes bo to zastonj," je dejal žirant, ki bo ta večer povsem brez dlake na jeziku. "Vi niste lisičji, ampak pasji," bo zgovorni Tomaž popestril še vzdušje med žiranti, ko bo pokomentiral Foxov "ne", namenjen nastopu enega od tekmovalcev.

Kaj pa si lahko obetamo od nocojšnjih nastopov? Med drugim se bodo predstavili divja in zagrizena rokerica, ki bo sprejela izziv oponašanja Jenis Joplin, lezbijka, ki obožuje pse, Zasavec, ki bo petje pod prho zamenjal za petje pred žirijo, dekle, ki si želi biti pevka, če ji to ne uspe, pa bo postalo frizerka ali učiteljica, fant, ki se sprošča s korejskim popom in je imel zlomljeno srce, pred mesecem dni pa je razdrl še zaroko, kipar in slikar, ki bo svoji partnerici posvetil pesem, Goričan, ki je vedno dobre volje, operna pevka in gospodična, ki verjame v moč kristalov … Njihove nastope si oglejte nocoj ob 21.00 uri na Planet TV.

