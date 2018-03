Trinajstica je bila srečna številka tokratne Nove zvezde Slovenije #video

Nova zvezda Slovenije

Za nami je druga avdicijska oddaja Nova zvezda Slovenije, ki je poskrbela tako za občudovanja kot za smeh in zabavo. Med kandidati je žirijo v sestavi Natalije Verboten, Uroša Smoleja in Nuške Drašček prepričalo pet kandidatov, med njimi kar dva 13-letnika. "Kadar prepričajo tako mladi ljudje, je veselje še toliko večje, saj veš, da so še surov, neobdelan diamant, polni pozitivizma in nove energije," so se strinjali žiranti. Njihove nastope si lahko ogledate spodaj.

Tisa Starc, 13 let

"Jecljam najbolj takrat, ko sem živčna. Tudi v šoli so me zaradi tega pogosto zbadali, sošolke me niso marale. Ker se niso hotele družiti z mano, sem se pogosteje družila s fanti," je razkrila. Na oddajo se je prijavila, saj si želi s petjem premagati strah, ki ga nosi v sebi.

Lan Verko, 13 let

"Nastopal sem že z Modrijani, nad glasbo pa me je navdušil dedek, zato imam rad lepe slovenske skladbe," pove Lan, ki si sicer želi postati kuhar.

Aleksander Gulič, 29 let

Zase pravi, da je lokalna zvezda. "Upam si povedati tudi, česar si drugi ne upajo, v življenju pa iščem katarzične občutke," pravi.

Viviana Kuhar, 16 let

"Rada imam množico pred sabo in rada sem v središču pozornosti, zato se ne bojim niti velikega odra," je povedala Viviana, ki je že pripravljena na naslednji glasbeni korak.

Adrijana Lorber, 23 let

"Držim se načela, da se je treba vedno nekaj naučiti tudi iz slabih izkušenj, vendar je bila na srečo današnja izkušnja na avdicijskem nastopu naravnost imenitna," je po nastopu navdušeno povedala študentka sociologije in filozofije.