To je zadnjih osem nastopov, ki se borijo za preboj v četrtfinale #video

Nova zvezda Slovenije

"Ko pojem, imam ta dar, da ljudje običajno jočejo, ker uspem čustva skozi glasbo prenesti nanje," pravi Elizabeta Lebar, ki se v prostem času rada posveča tudi amaterskemu gledališču. Njene besede so se uresničile, saj se je z nastopom dotaknila tudi žirije na avdiciji.

Svojo priložnost je dobila tudi Adrijana Lorber. "Držim se načela, da se je treba vedno nekaj naučiti tudi iz slabih izkušenj, vendar je bila na srečo današnja izkušnja na avdicijskem nastopu naravnost imenitna," je povedala 23-letna študentka sociologije in filozofije po avdicijskem nastopu.

Mladen Maki Teodorović že ima izkušnje s Srbskim idolom, kjer je dosegel sedmo mesto in se uvrstil v finale. 42-letnik je s čustveno izvedbo pesmi Ti si mi u krvi prepričal tudi žirijo na avdiciji za Novo zvezdo Slovenije.

Komaj 13-letni Lan Verko je nastopal že z Modrijani, nad glasbo pa ga je navdušil dedek in tudi zato ima zelo rad lepe slovenske skladbe, nam je povedal. Lan si sicer želi postati kuhar.

20-letna Tinkara Nared je na avdiciji zapela priredbo pesmi Ledena Siddharte in prepričala tako s svojim glasom kot s svežim pristopom k znani skladbi.

13-letna Tisa Starc se je na oddajo prijavila, saj si želi s petjem premagati strah, ki ga nosi v sebi. "Jecljam najbolj takrat, ko sem živčna. Tudi v šoli so me zaradi tega pogosto zbadali, sošolke me niso marale. Ker se niso hotele družiti z mano, sem se pogosteje družila s fanti," je razkrila.

Urban Pfeiler je študent jazz petja in pravi, da ve, kaj dela. "Mislim, da sem sposoben stopiti pred občinstvo. Predvsem se mi zdi pomembno, da glasbo ne le čutiš in pravilno odpoješ, ampak tudi da z besedilom nekaj poveš," nam je povedal 19-letni Štajerec.

Tina Drnovšček je žirijo na avdiciji prepričala s čustveno in suvereno izvedbo pesmi Because of You pevke Kelly Clarkson. Le katero skladbo bo izbrala za veliki oder?

Že v soboto, 12. maja, ob 21.15 na Planet TV ne zamudite tretje studijske oddaje Nove zvezde Slovenije, kjer se bo na velikem odru in pred občinstvom preizkusilo še zadnjih osem kandidatov za četrtfinale!