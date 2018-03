Fox pove, kar misli #video

Nova zvezda Slovenije

Kaj vse je lahko zanimivo, kakšen je pravi material za bodočo zvezdo in kdaj se izkušenemu žirantu Goranu Lisici - Foxu zapletajo misli?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Glasbeni producent Goran Lisica - Fox, ki ima za razliko od preostalih žirantov za seboj že veliko izkušenj s tovrstno nalogo, pravi, da kot žirant ni nikoli sprejel odločitve, ki bi jo kasneje obžaloval. "Vedno me zanima celotna oseba, kot paket, kaj lahko ponudi, v čem je unikatna in zapomljiva," dodaja. Kljub temu pa lastnosti, ki naredijo osebo zvezdo, težko opredeli, saj za to ne obstaja univerzalne formule. Ne glede na majhnost naše države je Fox prepričan, da imamo tudi v našem medijskem prostoru kar nekaj zvezd.

Foto: Planet TV

In zakaj je ravno pevski talent tisti, ki ga na šovih ljudje najraje in najpogosteje pokažejo? "Petje je način izražanja, ki najhitreje doseže občinstvo, vzbudi občutja in tako je zadovoljstvo prisotno na obeh straneh, tako pri pevcu kot pri poslušalcih," razloži Fox.