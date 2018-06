Finalistka Tina Drnovšček: Glasba mi v življenje prinaša barve #video #intervju

Tina Drnovšček, finalistka šova Nova zvezda Slovenije, se precej razlikuje od svojih vrstnikov, saj zase pravi, da je ''tehnološki avtsajder'', ki zelo malo časa preživi na telefonu in na družbenih omrežjih. Ves čas prepeva in piše besedila, poslušanje glasbe pa jo odpelje v drug svet, kjer se umiri in sprosti.

Tina je drugačna od vrstnikov, saj ne uporablja družbenih omrežij in ni na tekočem s sodobno tehnologijo. Foto: Planet TV

15-letnica pravi, da če ni glasbe, svet vidi obsojajoč in nepravičen. Zelo zgodaj se je začela zavedati, da si v življenju odvisen samo sam od sebe in da se ni dobro zanašati na druge.

Tina je za svoje leta zelo zrela. Je neposredna, čeprav zna včasih to biti boleče. Tudi sicer se ne obremenjuje s tem, kaj drugi mislijo in govorijo o njej. Ima nekaj izkušenj z nastopanjem na odrih, nekoč je nastopila celo v Rusiji. Pogosto se tudi zadržuje pri prijatelju, ki ima doma studio in glasbila, kjer pogosto igrajo in prepevajo dolgo v noč.

