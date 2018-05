V soboto bo znana Nova zvezda Slovenije!

V soboto, 2. junija, bo glasbeni šov Nova zvezda Slovenije dosegel vrhunec, saj bo znana zmagovalka številnih pevskih preizkušenj, ki je in bo najbolj navdušila tako žirijo kot občinstvo. Tajo, Viviano, Betko, Arijano, Tatjano in Tino bo v finalni oddaji čakalo več izzivov, o veliki zmagovalki pa bodo odločili gledalci s telefonskim glasovanjem.

Pred velikim finalom je na trnih tudi voditelj Klemen Bunderla, ki obljublja veliko presenečenj, na največji oder slovenskih televizij bodo med drugim stopili tudi posebni gostje, za mikrofon bodo prijeli nekateri člani žirije, nekaj zabavnega pa pripravlja tudi sam. "Čakajo nas neverjetne glasbene točke in velik preobrat, ki pa ga še ne smem izdati. Tudi punce bodo zanj izvedele tik pred zdajci," je skrivnosten Klemen.

Finalistke:

Tina Drnovšček, 15 let, Dobrovo v Brdih

Tina velja za resno in odkrito punco, od svojih vrstnikov pa se loči tudi po tem, da zelo malo časa preživi na telefonu in družbenih omrežjih. Vstopnico za finale si je pripela s pesmijo Show Must Go On legendarne skupine Queen, ki jo spominja na obdobje, ko ji je umrl dedek, za nameček pa se je še sporekla s profesorico.

Viviana Kukar, 16 let, Suhor

Viviana velja za zelo samozavestno dekle, nastopa že od sedmega leta in je rada v središču pozornosti, zato se na odru počuti odlično. Pri skladbah bolj stavi na tehnično izvedbo kot na čustva, saj ji tehnika pomeni več. Suveren nastop pesmi Run Leone Lewis ji je zagotovil tudi mesto v finalu.

Elizabeta Lebar, 31 let, Ivanci

Elizabeta, ki jo kličejo Betka, dela v vojski, kjer je medicinska sestra, njena velika ljubezen pa sta gledališče in petje. S svojim čutnim glasom in interpretacijo poslušalcem pogosto privabi solze v oči. Finale si je prislužila z iskreno izvedbo pesmi Tears in Heaven Erica Claptona. Posvetila jo je prijateljema, ki sta lani umrla v prometni nesreči.

Arijana Lucas, 21 let, Škofije

Arijana je hčerka Samuela Lucasa, ki si želi stopiti iz njegove sence in si ustvariti svojo glasbeno pot. Ko se je pred leti zaradi študija preselila v Ljubljano, je po razpadu zveze preživljala težke trenutke, ki so jo zelo spremenili. Njena najljubša pevka je Jessie J in prav njeno pesem Who You Are je zapela tudi v četrtfinalu ter si odprla pot v finale.

Tatjana Mihelj, 44 let, Nova Gorica

Tatjana ima med finalistkami največ izkušenj z nastopanjem, saj ima za seboj dolgoletno kariero, pela je tudi na križarki. Živi s svojo partnerko Majo, s katero sta v zvezi že 12 let in se nameravata tudi poročiti. Tatjana je Majo za roko zaprosila prav v oddaji Nova zvezda Slovenije, njej pa je posvetila tudi pesem Mlade oči Ditke Haberl, ki jo je zapela v četrtfinalu Nove zvezde Slovenije.

Taja Šviligoj, 17 let, Izola

Taja je imela zelo težavno otroštvo, ima disleksijo, spopadala se je tudi z depresijo in je celo kot osemletni otrok razmišljala o samomoru. "Tisto obdobje mi zdaj nekako pomaga tudi pri petju, saj se še vedno spominjam tiste bolečine," pravi, z njo pa se strinja tudi žirija, ki jo je v četrtfinalu očarala s pesmijo Fix You skupine Coldplay.