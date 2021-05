Zanimiva prigoda tekmovalca z avstralskimi policisti #video

Svoje znanje in splošno razgledanost bo v nocojšnji oddaji preizkusil tudi 55-letni Roman iz Ljubljane, ki je v preteklosti veliko potoval. Zelo so ga navdušile budistične dežele v Aziji, posebej pa so se ga dotaknili Avstralija in aborigini. In prav na potovanju po deželi tam spodaj je imel zanimivo izkušnjo s policisti, ki so njega in še tri njegove prijatelje oglobili zaradi neuporabe varnostnega pasu.

Čeprav so bili zaradi kazni in zato, ker so bili ob koncu potovanja zelo na tesnem z denarjem, sprva nekoliko zaskrbljeni, se jim je odvalil kamen od srca, ko so izvedeli, da imajo kar 30 dni časa, da poravnajo znesek in jim ni treba plačati takoj. Ker so še isti dan odpotovali domov, so denar raje kot za plačilo kazni zapravili za dobro kosilo. "Ker se do danes še nisem vrnil v Avstralijo, sem verjetno še vedno dolžan avstralski vladi," se je na koncu pošalil Roman. Več v zgornjem videu.

Tekmovalec se je v kvizu Milijonar zelo izkazal. Kakšen je bil njegov izkupiček, pa izveste v nocojšnjem Milijonarju.

Kviz Milijonar je na sporedu od ponedeljka do srede ob 19.45. Po Milijonarju pa ne zamudite nemške kriminalne serije V iskanju pravice.

