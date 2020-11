V Milijonarju tokrat sestra vrhunskega slovenskega športnika #video

Tudi Polona je zelo vpeta v šport. Povedala je, da jo zanima vse, kar je povezano s športom, ampak bolj na rekreativni ravni. Najbolj blizu so ji adrenalinski športi, predvsem se navdušuje nad deskanjem na snegu zunaj označenih prog.

V oddaji Milijonar je razkrila, da je kar nekaj adrenalina doživela tudi med delom na čezoceanskih ladjah. Bila je priča kar devetmetrskim valovom, in to ravno na svoji zadnji plovbi. Pluli so namreč v času, ko je pustošil orkan Maria. "To je bilo nekaj najbolj groznega, kar sem doživela," je povedala Polona.

To pa ni bila njena edina tovrstna izkušnja. Kmalu po tem, ko je začela delati na čezoceanskih ladjah, je na ladji doživela velik požar. Takrat so ostali sredi oceana, reševanje potnikov in posadke pa je trajalo kar teden dni. Več o Poloninih pripetljajih na ladjah izveste v zgornjem videu.

Kako uspešna je bila Polona v kvizu Milijonar, pa lahko preverite v nocojšnji oddaji Milijonar.

Kviz Milijonar je na sporedu ob ponedeljkih, torkih in sredah ob 20. uri na Planetu. Ob 21. uri pa ne zamudite pustolovske komedije Noč v muzeju z Benom Stillerjem, Ramijem Malekom, Ownom Wilsonom in Robinom Williamsom.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.