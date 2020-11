V tem filmu je debitiral Rami Malek

Rami Malek je zaslovel z vlogo programerja Elliota v seriji Mr. Robot, ki ste jo lahko spremljali na Planetu, in očaral občinstvo kot Freddie Mercury v filmu Bohemian Rhapsody, ter med številnimi nagradami prejel celo oskarja.

Lik egipčanskega faraona v Noči v muzeju temelji na resničnem faraonu Tutankamonu.

Igralčevi prvi igralski koraki pa so se začeli v seriji Midve z mamo (Gilmore Girls) leta 2004, medtem ko je moral na prvo vlogo v filmu počakati do leta 2006, ko je v Noči v muzeju (Night at the Museum) odigral egipčanskega faraona Ahkmenraha. Vlogo je ponovil tudi v dveh nadaljevanjih uspešnice.

Igralec ima tudi sicer egipčanske korenine in je do petega leta doma govoril le arabsko, vendar zdaj, pri 39 letih, priznava, da je njegovo znanje arabščine ostalo na osnovnem nivoju. Čeprav je bil rojen v Los Angelesu, se je na življenje v Ameriki vseeno kar nekaj časa prilagajal. "Moje ime se danes zdi precej lahko za izgovarjavo, a prvih deset let svojega življenja mojega imena ni nihče izgovarjal pravilno. Šele v srednji šoli sem imel dovolj samozavesti, da sem popravljal ljudi," je povedal.

V Noči v muzeju igrata tudi Ben Stiller in Robin Williams.

Film Noč v muzeju nas popelje v čarobni svet prav posebnega muzeja, v katerem vsi eksponati ponoči oživijo. To seveda ni niti najmanj všeč novemu čuvaju Larryju, ki mora najti način, kako ukrotiti velikansko okostje tiranozavra, trop divjih Hunov, lačne leve, armade miniaturnih Majev, kavbojev ter starih Rimljanov in zelo nagajivo opico. Na pomoč mu priskoči voščena lutka nekdanjega predsednika ZDA, toda da bi premagal zlobni načrt nekdanjih čuvajev, mora Larry zbrati obilico poguma in prepričati oživele eksponate, da mu pomagajo.

Velika filmska uspešnica združuje številne znane igralce, glavno vlogo je prevzel Ben Stiller, poleg Ramija Maleka pa igrajo tudi Robin Williams, Owen Wilson, Paul Rudd, Carla Gugino, Ricky Gervais in celo legendarna Dick Van Dyke in Mickey Rooney.

