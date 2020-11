"Pokazala sta to, kar sem sam vedel že pred oddajo" #video

V zadnji oddaji Preživetje v divjini smo spremljali očeta in dva sinova, ki so se podali na preizkušnjo preživetja v divjini. Največje breme izziva v naravi je inštruktor Brane T. Červek tokrat položil na pleča 11- in 12-letnika, ki sta pokazala pogum in vztrajnost ter uspešno opravila večino izzivov. Oče Jure nam je v pogovoru po oddaji zaupal, ali ga je za fanta kaj skrbelo, kaj so se naučili na tej preizkušnji in kaj so najprej naredili po vrnitvi domov.

Preizkušnjo ste kot družina uspešno prestali in Brane T. Červek vam je podelil certifikate. Fanta sta se res izkazala, pa vas je vseeno kaj skrbelo pred preizkušnjo?

Res sem bil ponosen na svoja fanta. Super sta se odrezala. Pokazala sta to, kar sem sam vedel že pred oddajo. Da sta pripravljena na tako izkušnjo in vedel sem, da bosta zdržala do konca. Edina stvar, ki me je skrbela, je bilo ta, da sta bila oba malce prehlajena, preden smo začeli s preizkušnjo v gozdu.

Po določenem času v gozdu ste začeli pogosteje pogledovati na uro. Kaj vas je takrat skrbelo?

Na uro sem pogledoval bolj pogosto, ker v resnici nisem imel pravega načrta, kako bom prižgal ogenj. Razmišljal sem in skrbelo me je, kaj bo, če prideta fanta do mene mokra. V tem primeru res nisem vedel, kako bi ju lahko pogrel, da bi lahko prestali noč.

Kljub temu, da nista bila mokra, pa so se ponoči temperature precej spustile. Ste v kakšnem trenutku pomislili, da bi pozvonili na zvonec in predčasno zaključili preizkušnjo?

Fanta mi zaupata. In sama ne bi želela pozvoniti, razen če to ne bi bilo zares nujno. Sam se poskušam v življenju čim bolj držati tega, da ko se za nekaj odločim, to tudi izpeljem. Moje mišljenje je, da na splošno preveč govorimo in premalo storimo. Vsaka mala prepreka na poti nas ustavi. Toliko rečenega in malo storjenega. Za vsako odločitvijo stoji odgovornost, na katero ljudje pozabljamo. In vse to želim naučiti tudi fanta.

Fanta sta se ob nalogah vidno zabavala. Sta se zdaj še bolj začela zanimati za tehnike preživetja?

Seveda, pridobljeno znanje nam bo v prihodnosti vsekakor prišlo še prav. Sicer pa sta vedno za to, da kmalu poskusimo še kaj podobnega (smeh, op. p.).

Med preizkušnjo ste najbrž spali bolj malo. Kaj je bila prva stvar, ki ste jo naredili, ko ste prišli domov?

Najprej smo se dobro najedli (smeh, op. p.). Jaz sem nato šel še malo odspat, onadva pa kar naprej v akcijo. Adrenalin ju je namreč še nekaj časa držal pokonci. Pa tudi sicer imata energije na pretek (smeh, op. p.).

Kaj pa je tisto, po čemer si boste kot družina najbolj zapomnili to preizkušnjo?

Soočenje s pojmom "preživetje v naravi" v pravem pomenu mi je dalo veliko misliti. Koliko je primarnega znanja, ki bi ga rad osvojil. Fanta sta seveda zdaj televizijske zvezde. Fanta, ki sta zdržala Branetovo preizkušnjo. To ni kar tako (smeh, op. p.). Sam bi pa si želel pridružiti Branetu na kakšnem daljšem preživetju, potem pa bi znanje lahko delil tudi s svojima sinovoma.

