Tako je videti srečanje z medvedom v slovenskem gozdu #video

V oddaji Preživetje v divjini, ki bo na sporedu v torek ob 21. uri na Planetu, bomo na preizkušnji preživetja spremljali očeta in njegova sinova, ki bodo poskušali premagati vse izzive in preživeti en dan in noč v gozdu. Poskrbeti pa bodo morali tudi za svojo varnost, saj v gozdu mrgoli divjih živali, ki so ljudem lahko tudi nevarni. Oče Jure se je lahko na lastne oči prepričal, da medvedi niso daleč.