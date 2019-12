V božičnem Milijonarju se bodo pomerili prav posebni tekmovalci #foto

Kviz Milijonar, ki bo na sporedu jutri, 24. decembra, ob 20. uri, bo praznično obarvan. Ves priigran znesek v oddaji bo šel v dober namen. Za mesto na vročem stolu se bodo tokrat potegovali redovniki in redovnice, duhovniki in vsi tisti, ki so temu poklicu blizu. Kviz Milijonar bo v tem tednu na sporedu ob spremenjeni uri. V ponedeljek in torek ga lahko na Planetu ujamete že ob 20. uri.