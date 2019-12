Izjemni tekmovalec iz Milijonarja si je z nagrado izpolnil skrito željo #foto

Vsi se še dobro spomnimo tekmovalca Tadeja, ki je pred kratkim s svojim znanjem navdušil v kvizu Milijonar in se ustavil šele pri 14. vprašanju. Mariborčan zelo rad potuje in v oddaji je povedal, da bi rad del nagrade namenil tudi za obisk Laponske. Željo si je pred dnevi tudi izpolnil in nam zaupal, kaj vse je tam doživel.

Tadej Ojsteršek v oddaji Milijonar ni samo pravilno odgovarjal na vprašanja, temveč je vsak svoj odgovor tudi utemeljil z zanimivimi razlagami. Med pogovorom z voditeljem Slavkom Bobovnikom je razkril, da je veliko znanja pridobil tudi med potovanji po različnih koncih sveta. Med kraji, ki bi jih zelo rad obiskal, če bi v kvizu zaslužil dovolj denarja, pa je omenil tudi Laponsko.

In pred dnevi se je res odpravil tja. "Najbolj se mi bodo v spomin zagotovo vtisnile različne vožnje v sklopu arktičnih doživetij: en kilometer z jelenjo vprego, pet kilometrov s haski (pasjo) vprego in deset kilometrov z motornimi sanmi, čeprav je bilo v Rovaniemiju čudovito obiskati tudi Božičkovo vas in Santa Park ter se tam srečati z Božičkom in z njim celo spregovoriti nekaj besed. Če bi moral izpostaviti svoje najljubše doživetje, bi izbral vožnjo z motornimi sanmi, ki me je izjemno navdušila," nam je povedal Tadej, ki si želi preostanek denarja čim bolje izkoristiti in porabiti za življenjski in navsezadnje tudi karierni preboj.

Nekaj utrinkov s potovanja si lahko pogledate v spodnji fotogaleriji:

"Ko pa bom spet začel razmišljati o naslednjih destinacijah, so na vrhu seznama želja belgijska Flamska (Flandrija), Rusija, Škotska in morda celo Egipt," je sklenil Mariborčan.

