Tekmovalec razkril svoje najbolj čudne sanje in nasmejal studio #video

Tudi sredin večer lahko preživite v družbi Milijonarja z odličnim voditeljem Juretom Godlerjem. S kvizom bo nadaljeval tekmovalec, ki je v prejšnji oddaji razkril, da je izdal knjigo svojih sanj, tokrat pa bo povedal, katere so bile najbolj nenavadne.

Tekmovalec Drago iz Rakovnika je v prejšnji oddaji po igri hitri prsti dobil priložnost sesti na vroči stol in se preizkusiti v najbolj legendarnem kvizu na svetu. V pogovoru z voditeljem Juretom Godlerjem je razkril, da je dolga leta zapisoval svoje sanje in misli, nato pa je zapise v obliki knjižice izdal njegov sin in mu tako pripravil presenečenje za rojstni dan.

V oddaji, ki si jo boste lahko ogledali nocoj, pa je voditelja zanimalo, katere izmed zapisanih sanj, so bile najbolj čudne. "Joj, ljudje se bodo smejali. Da sem bil v službi pri Hitlerju," je povedal tekmovalec in s tem sprožil smeh med gledalci v studiu, resen pa ni mogel ostati niti voditelj.

"Čistili smo sobo, ampak sem si želel, da bi čim prej izginil iz te zoprne družbe," je tekmovalec dodatno pojasnil dogajanje v sanjah, ki so zapisane tudi v njegovi knjižici z zanimivim naslovom Moje pesmi, moje sanje. Več v zgornjem videu.

Tekmovalec Drago je v kvizu pokazal tudi bogato znanje in široko razgledanost. Kako daleč po poti do 15. vprašanja mu je uspelo priti, pa lahko preverite v nocojšnjem Milijonarju.

Milijonar je na sporedu od ponedeljka do srede ob 19.45. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

